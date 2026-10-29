Москва29 окт Вести.Россияне могут распознать поддельную квитанцию за услуги ЖКХ по нескольким признакам: несовпадению номера лицевого счета с платежками за предыдущие месяцы, ошибкам в ФИО, неверному адресу, некорректной площади квартиры, незнакомому названию управляющей компании, а также по чужим банковским реквизитам. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов агентству РИА Новости.

Отличить настоящую платежку за ЖКХ от поддельной можно по нескольким ключевым признакам. Прежде всего обратите внимание на личные данные и реквизиты плательщика. Сверьте код плательщика ... с квитанциями за прошлые месяцы. Мошенники часто допускают ошибки или указывают чужой счет сказал он

Также следует убедиться, что фамилия, имя, отчество и адрес написаны правильно, а площадь квартиры соответствует реальной.

Кроме того, Колунов посоветовал сравнивать название управляющей компании или ресурсоснабжающей организации с тем, что было указано в прежних платежных документах. Он отметил, что в поддельных квитанциях часто встречаются неизвестные названия компаний, индивидуальных предпринимателей и даже физических лиц.

Отдельное внимание депутат призвал уделять банковским реквизитам. Если получатель платежа или реквизиты, зашитые в QR-код, отличаются от привычных, это может указывать на мошенничество. При сканировании QR-кода в банковском приложении получателем средств должна отображаться официальная организация, а не стороннее юридическое или физическое лицо.

Колунов добавил, что при любых сомнениях в подлинности платежки самый надежный способ проверки – напрямую обратиться в обслуживающую организацию или ресурсоснабжающую компанию. По его словам, у таких организаций работают горячие линии, где можно уточнить информацию о начислениях вплоть до копейки.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко раскрыл еще одну схему мошенничества, связанную с коммунальными услугами. По его словам, злоумышленники звонят с неизвестных номеров и представляются сотрудниками ЖКХ-организаций. Они могут сообщать о необходимости заменить счетчик, подтвердить или изменить номер лицевого счета, оформить перерасчет либо синхронизировать сведения с "Госуслугами", а после – просят назвать код из СМС.