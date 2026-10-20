Россиянам объяснили, как распознать поддельную доверенность Нотариус Корнилова рассказала о способах проверки доверенности на подлинность

Москва20 окт Вести.Мошенники могут использовать поддельные или утратившие силу доверенности для заключения сделок и выманивания денег. О способах проверки документа рассказала RT нотариус Ленинградской области Мария Корнилова.

Эксперт порекомендовала, прежде всего, проверить срок действия доверенности, а также паспортные данные представителя и перечень его полномочий.

Даже если доверенность подлинная, может оказаться, что срок ее действия истек. Или же паспортные данные "представителя" расходятся с указанными в документе. Кроме того, мошенник может утверждать, что обладает полномочиями, которые на самом деле в доверенности не предусмотрены пояснила Корнилова

Кроме того, большинство нотариальных документов содержат QR-код в правом нижнем углу. Его можно проверить через сервис Федеральной нотариальной палаты.

Другой сервис нотариата для проверки доверенностей по реквизитам покажет, существует ли документ на самом деле и в порядке ли сроки его действия. Для электронных доверенностей необходимо проверить электронную подпись нотариуса, например, через "Госуслуги".

При этом Корнилова предупредила, что практически невозможно самостоятельно выявить изменение текста подлинной доверенности. Например, злоумышленники могут заменить разрешение на регистрацию недвижимости полномочием на ее продажу. Обнаружить подобную подделку способен нотариус, имеющий доступ к оригиналу документа в Единой информационной системе нотариата.

Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили, что мошенники организовали новую волну схем обмана с QR-кодами. Россиянам могут приходить письма от якобы государственных ведомств. При сканировании кода пользователя перекидывает на поддельный сайт.