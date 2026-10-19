RT: депутат Колунов рассказал, какие услуги можно исключить из квитанции за ЖКУ

Колунов: из квитанции за ЖКУ можно исключить некоторые услуги RT: депутат Колунов рассказал, какие услуги можно исключить из квитанции за ЖКУ

Москва19 окт Вести.Из квитанции за ЖКУ можно исключить дополнительные услуги. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

В перечень входят: радиоточка (проводное радио), домовая телевизионная антенна, домашний телефон перечислил парламентарий

Он добавил, что в список услуг также входит добровольное страхование жилья, если оно было выделено отдельной строчкой и жильцы не подписывали договор, а также услуги консьержа, шлагбаума или домофона.

По словам депутата, для отказа от радиоточки необходимо подать заявление в МФЦ или через портал госуслуг, отключение происходит с 1-го числа следующего месяца, а если речь идет о других категориях, необходимо запросить в УК протокол общего собрания собственников, на котором утверждалась эта услуга и тариф

Ранее россиянам напомнили, куда обращаться в случае сомнительной платежки за ЖКУ.