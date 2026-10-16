Москва16 октВести.Злоумышленники используют новую схему мошенничества, распространяя фишинговые ссылки якобы от имени Федеральной налоговой службы. Об этом сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Новую схему аферисты используют в период проведения кампании по уплате налогов.
В мессенджерах граждане получают якобы от ФНС России сообщения о необходимости проверки налоговых начислений. В тексте есть ссылка, по которой предлагается перейти. Эта ссылка ведет на поддельный сайт.
На открывшемся интернет-ресурсе, замаскированном под государственный сервис, налогоплательщика просят авторизоваться в личном кабинете, введя код из появившегося уведомления. Далее на экране устройства отображается информация о взломе учетной записи портала "Госуслуги"отмечается в сообщении
Также там находятся номера телефонов технической поддержки. Они свяжут жертву с оператором мошеннического колл-центра.
В МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только на официальном сайте ФНС России.