В МВД предупредили о схеме мошенничества с поддельными ссылками под видом ФНС МВД: мошенники рассылают поддельные ссылки от имени ФНС

Москва16 окт Вести.Злоумышленники используют новую схему мошенничества, распространяя фишинговые ссылки якобы от имени Федеральной налоговой службы. Об этом сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новую схему аферисты используют в период проведения кампании по уплате налогов.

В мессенджерах граждане получают якобы от ФНС России сообщения о необходимости проверки налоговых начислений. В тексте есть ссылка, по которой предлагается перейти. Эта ссылка ведет на поддельный сайт.

На открывшемся интернет-ресурсе, замаскированном под государственный сервис, налогоплательщика просят авторизоваться в личном кабинете, введя код из появившегося уведомления. Далее на экране устройства отображается информация о взломе учетной записи портала "Госуслуги" отмечается в сообщении

Также там находятся номера телефонов технической поддержки. Они свяжут жертву с оператором мошеннического колл-центра.

В МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только на официальном сайте ФНС России.