Мошенники начали отправлять своих жертв в Росфинмониторинг в рамках новой схемы

В рамках новой схемы аферисты стали отправлять россиян в Росфинмониторинг Мошенники начали отправлять своих жертв в Росфинмониторинг в рамках новой схемы

Москва23 окт Вести.Мошенники начали реализовывать новую схему обмана россиян, отправляя своих потенциальных жертв в Росфинмониторинг. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Ирина Рязанова.

Как уточняется, аферисты убеждают, что на счет гражданина выдана доверенность третьему лицу, аннулирование которой возможно только "при замене основного счета специалистом финразведки".

Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к банковским счетам граждан и конфиденциальной информации уточнила представитель Росфинмониторинга

Рязанова также предупредила о мошеннических действиях от имени ведомства, когда злоумышленники представляются сотрудниками службы, отправляют поддельные документы, просят назвать код от "Госуслуг".

С января по октябрь 2026 года в Федеральную службу по финансовому мониторингу поступило более 660 обращений граждан, в которых сообщалось о мошеннических действиях в отношении них уточнила она

При этом Рязанова подчеркнула, что Росфинмониторинг не связывается с гражданами через мессенджеры, не звонит и не направляет sms-сообщения. "Остерегайтесь фейковых страниц и не переходите по подозрительным ссылкам. При поступлении сомнительных звонков и сообщений не вступайте в диалог, кладите трубку", - заключила представитель ведомства.