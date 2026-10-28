Москва28 окт Вести.Мошенники начали убеждать россиян в прослушке телефона и заставляют отдавать им все сбережения. Об этом заявили в пресс-службе Т-Банка.

Уточняется, что человеку звонит фальшивый сотрудник госорганов и утверждает, что мошенники якобы получили доступ к личному кабинету с персональными данными и успели оформить доверенность на распоряжение всеми банковскими счетами на опасного экстремиста.

Для "сохранения" сбережений жертве предлагают пройти диагностику телефона. В процессе проверки "специалист" просит набрать на телефоне команду *#62# для выявления скрытой слежки, после чего на телефоне высвечивается незнакомый номер, через который и происходит "перехват всех звонков и СМС".

Чтобы обезопасить деньги от "потенциальной угрозы" мошенники заставляют закрыть вклады, оформить кредиты и передать наличные курьеру, который положит их на безопасный счет.

В пресс-службе подчеркнули, что "незнакомый номер", который показывается после введения команды *#62# - это системный код, который показывает статус переадресации звонков и сообщений в моменты, когда телефон выключен, разряжен или находится вне зоны доступа. Он не представляет никакой угрозы для пользователя.

27 октября в МВД РФ заявили, что мошенники похищают деньги и персональные данные россиян, используя схему с оформлением "виртуальной иностранной карты".