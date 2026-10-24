В ФСБ рассказали о схеме мошенников с вовлечением обманутых граждан РФ ФСБ России: взяв чужие деньги, курьер становится соучастником мошенничества

Москва24 окт Вести.Человек, взявший в руки чужие денежные средства по указанию телефонных кураторов, автоматически становится соучастником преступной схемы по хищению денег российских граждан. Об этом в документальном фильме Антона Подковенко "Территория лжи" напомнил оперативный сотрудник ФСБ РФ, сообщает ИС "Вести".

По словам представителя ведомства, злоумышленники часто вынуждают обманутых граждан становиться частью мошеннической схемы и выполнять услуги "курьера", который доставляет в пункты обмена криптовалюты краденые наличные средства.

Когда жертва стала курьером и взяла в руки чужие денежные средства, она уже становится соучастником этой преступной схемы по хищению денежных средств российских граждан. В дальнейшем жертва, теперь она уже называется курьер, по указанию, соответственно, телефонных кураторов приходит к новой жертве и называет заявленный ей ранее код. Новая жертва, зная этот код, называет другой какой-то код, может быть, слово, цифровое значение, абсолютно неважно, передает денежные средства рассказал представитель ФСБ

После этого курьеру поступает указание отнести украденные деньги в криптообменный пункт, сообщил сотрудник ФСБ.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали убеждать россиян устанавливать на устройства вредоносные приложения для защиты личной страницы на портале "Госуслуги".