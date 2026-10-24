В ФСБ рассказали, кем чаще всего представляются мошенники ФСБ: мошенники часто звонят от лица представителей спецслужб и госорганов

Москва24 окт Вести.Мошенники чаще всего звонят от лица представителей различных спецслужб и государственных органов. Об этом в документальном фильме Антона Подковенко "Территория лжи" рассказал оперативный сотрудник ФСБ РФ, сообщает ИС "Вести".

По его словам, злоумышленники часто используют подмену номеров, а также нередко представляются известными государственными лицами.

Звонят представители различных псевдоспецслужб: "ФСБ", "Росфинмониторинг", "Центральный банк" и иные государственные органы. Это может сопровождаться подменой номеров на телефонные номера, которые указаны на официальных сайтах, либо в самом телефоне отображается название организации. Кроме того, часты случаи, когда создаются аккаунты каких-то известных государственных деятелей и иных публичных лиц, и якобы от их лица происходит общение с человеком, которого в дальнейшем методом социальной инженерии склоняют и вынуждают к передаче собственных денежных средств либо имущества сообщил представитель ФСБ

Ранее в ФСБ рассказали о схеме злоумышленников с вовлечением граждан РФ. В ведомстве напомнили, что человек, взявший в руки чужие денежные средства по указанию телефонных кураторов, автоматически становится соучастником преступной схемы по хищению денег российских граждан.