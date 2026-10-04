МВД: мошенники вовлекают жертв в преступления под видом благородной миссии МВД: мошенники убеждают жертв совершать преступления под видом помощи закону

Москва4 окт Вести.Мошенники побуждают жертв совершать преступления под видом благородного действия, помощи закону. Например, они убеждают россиянина, что он своими действиями поможет разоблачить коррупционеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Злоумышленники могут сказать человеку, что он "помогает полиции задержать преступников", участвует в "секретной операции" или должен "вернуть украденные деньги".

Человека могут убедить пойти на преступление под видом выполнения поручения работодателя, получения денег за "простую подработку" отмечается в сообщении

Помимо этого, злоумышленники могут попросить жертв забрать, передать какой-то пакет или предоставить банковскую карту для "технической операции". Это тоже вовлечет человека в преступление.