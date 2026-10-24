В Росфинмониторинге раскрыли методы борьбы с криптомошенниками В Росфинмониторинге рассказали, как борются с криптомошенниками

Москва24 окт Вести.Статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд рассказал о методах государства по борьбе с криптомошенниками. Подробностями он поделился в документальном фильме Антона Подковенко "Территория лжи", сообщает ИС "Вести".

Первое: государство использует подход регулирования криптобирж и криптообменников, с тем чтобы они идентифицировали своих клиентов и отслеживали необычные, подозрительные операции, отказывали даже в таких операциях. У нас, кстати, такой закон тоже вступил в силу с 1 сентября. Второй подход — это технологический подход. Это анализ блокчейнов с использованием специальных программных продуктов рассказал Негляд

Негляд также напомнил, что сотрудники Росфинмониторинга никогда не пишут в мессенджерах и не осуществляют видеозвонки гражданам. В случае получения такого сообщения или звонка, можно уверенно утверждать, что с вами связывается мошенник.