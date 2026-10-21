Москва21 окт Вести.Даже экспертам становится нелегко отличить реальный контент от созданного нейросетями. Становится недостаточным рассказывать людям, как работают ИИ-технологии. Требуются инструменты, с помощью которых можно узнать, кто создал контент. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель компании по кибербезопасности, член экспертного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Ильин.

Есть технологии, которые используются за рубежом - криптографическая, подпись. Например, если видео создано на камере, то будет подпись: определенная модель, камера, то есть ее невозможно стереть. Если это было создано генеративным искусственным интеллектом, то будет подпись: какая модель, когда, что создала, какая компания. Есть законодательные инициативы, что с марта 2027 года крупные платформы с ежедневной аудиторией больше 500 000 человек, могут маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, причем как визуально, так и технически. То есть там будет два фактора наличествовать... Для того чтобы прогнать через различные уже мультимодальные системы, которые распознают искусственный интеллект, нужны огромные средства и ресурсы, которых не всегда хватает. Здесь нужен баланс…, чтобы было это экономически целесообразно для компании сказал Ильин

Технологии маркировки снижают риски попасться на уловки мошенников, но не гарантируют абсолютную безопасность. Главным инструментом защиты остается цифровая грамотность, указал эксперт.