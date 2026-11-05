Москва5 ноя Вести.Аккуратное обращение с персональными данными и простое правило – перезвонить собеседнику в случае любых сомнений – сокращают вероятность быть обманутым мошенниками даже в эпоху качественных цифровых двойников. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" PR-директор центра искусственного интеллекта МТС Александр Томас.

Есть базовое правило: просто аккуратно обращаться с персональными данными. Персональные данные – это, в первую очередь, какие-то телефоны, карточки, электронные почты. Не надо их публиковать там, где нет на то необходимости, потому что их могут найти заявил Томас

Эксперт также напомнил о дипфейках, которыми пользуются злоумышленники. Главное правило защиты от мошенников – никогда не переводить деньги и не сообщать данные, если есть хоть малейшие сомнения в собеседнике.

"Второе [правило] связано с проблемой дипфейков. Она существует, однако тоже чуть-чуть преувеличена, потому что все-таки нельзя сказать, что это массово… Здесь есть такое правило: если тебя просят дать пароль или перевести деньги, есть просто старое доброе средство – перезвонить. Тебе звонят, просят деньги – возьми и перезвони. Тебе пишут, просят деньги – возьми и перезвони. И, как правило, соблюдая вот такие маленькие базовые правила, большинство мошеннических схем рассыпается сказал Томас

Ранее в Совете Федерации рассказали, как можно определить мошенника по содержанию разговора.