Москва12 авг Вести.Благодаря комплексной работе государства случаи мошенничества в интернет сократились в разы. Об этом ИС "Вести" рассказал эксперт в сфере IT-кибербезопасности Александр Хачиян.

Он похвалил банки и операторов связи за отслеживание и блокировку подозрительных переводов денег и телефонных звонков соответственно.

Банки молодцы, они начинают отслеживать переводы. Если подозрительный перевод, они отслеживают по многим механикам и начинают его блокировать... Я пользуюсь сам этой услугой, там блокировка спам-звонков… Это большая заслуга комплексной работы нашего государства. С точки зрения объема денег, которые они таким способом выводят, в разы сократилось количество жертв. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Молодцы, похвалили себя, идем дальше отметил Хачиян

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