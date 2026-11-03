Москва3 нояВести.В Иркутской области мошенники использовали дипфейк-технологии, чтобы обмануть местную жительницу. Как рассказал в MAX глава Приангарья Игорь Кобзев, аферисты создали его цифрового двойника, скопировав голос и внешность.
Жительница Усть-Илимска отдала мошенникам 26 млн рублей – почти все свои сбережениярассказал Кобзев
Случай произошел в конце октября. Аферисты обрабатывали женщину более месяца. В итоге пенсионерка поверила созданному мошенниками двойнику губернатора.
Полицейским пришлось привлечь врачей и спасателей, чтобы убедить женщину в обмане.