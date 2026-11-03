Волшебная sms и лай собаки: эксперт посоветовал средства против мошенников Эксперт Масалович: поставьте лай собаки на все неизвестные звонки

Москва3 ноя Вести.Поставить лай собаки на все неизвестные звонки и записать sms с "волшебной фразой", которая "отпугивает" злоумышленников. Такие необычные советы по борьбе с мошенниками в беседе с MK.RU дал эксперт по интернет-технологиям, подполковник Федерального агентства правительственной связи и информации в отставке, кандидат физико-математических наук Андрей Масалович.

За последние три года выявлено около 500 схем кибермошенничества. Вывод один: надо научиться бороться с ними разом. Например, если звонят с незнакомого номера, напишите в sms "волшебную фразу", которая всех мошенников разгоняет: "Не могу говорить, напишите". "Грамотный" мошенник звонит с подменного номера, он ваши sms даже не увидит и отстанет. "Неграмотный", который звонит с определяемого номера, может быть вычислен - советует Масалович

Эксперт считает, что отправка sms-сообщения дает потенциальной жертве мошенников несколько секунд, чтобы одуматься, поскольку в стрессовой ситуации критическое мышление отключается, и даже 3 секунды помогут его включить.

Кроме того Андрей Масалович советует маркировать все неизвестные звонки рингтоном лающей собаки - это автоматически позволит насторожиться.

Ранее в МВД предупредили об активизации мошенников во время сезонной смены шин.