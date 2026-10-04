Эксперт Келлерманн назвал способ распознать мошенников в переписке Эксперт по безопасности рассказал о тонкостях обмана с аккаунтов друзей

Москва4 окт Вести.Для выявления мошенников, пишущих со взломанных аккаунтов друзей в мессенджерах с просьбой занять денег, эффективнее всего задать проверочный вопрос о вымышленном событии или совместной поездке, которой никогда не было. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн.

Специалист пояснил, что настоящий знакомый удивится вопросу, тогда как злоумышленник охотно подтвердит несуществующий факт. Обычные личные вопросы — о кличке питомца или дне рождения — бесполезны, так как взломщики и обучаемые на чатах нейросети находят эти сведения прямо в истории сообщений и даже генерируют поддельные голосовые записи.

Самым надежным способом защиты эксперт назвал прямой телефонный звонок по сотовой связи, а также сверку инициалов получателя при переводе через Систему быстрых платежей: несовпадение данных владельца карты с реальным другом служит явным сигналом обмана.