Эксперт Билайна рассказал, как защититься от атак мошенников Эксперт Алферов: россиянину поступило около 8 тыс. звонков от мошенников

Москва6 ноя Вести.Во время одной из мошеннических атак, зафиксированных Билайном, потенциальной жертве за три часа поступило около 8 тыс. звонков. О том, как защититься от подобных действий злоумышленников, рассказал директор по управлению данными компании Петр Алферов.

По словам специалиста, даже подготовленного человека можно вывести из равновесия настойчивыми и продолжительными попытками связаться с ним.

Во время одной из атак, зафиксированных Билайном, потенциальной жертве за три часа поступило около 8 тыс. звонков. Подобные массированные нападения успешно отражает антифрод система оператора – так, что клиент даже не узнает о том, что ему что-то угрожало. Но важно иметь в виду, что аферисты могут быть весьма настойчивы, – и оставаться начеку, а также принимать дополнительные меры безопасности рассказал эксперт

Он указал, что поводом насторожиться могут стать неожиданные СМС с кодами подтверждения от банков, "Госуслуг", мессенджеров и других сервисов, а также звонки от неизвестных, представляющихся сотрудниками банков, операторов связи или служб безопасности. В такой ситуации не стоит паниковать, подчеркнул Алферов, но необходимо проверить, не получили ли посторонние доступ к учетным записям.

В первую очередь следует убедиться, что удается войти в профиль на "Госуслугах", интернет-банк и личный кабинет мобильного оператора. Также нужно проверить активные сеансы в мессенджерах и социальных сетях, завершить подозрительные подключения, сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию, добавил специалист.

Обязательно установите везде новые надежные (и разные!) пароли и включите двухфакторную проверку посоветовал он

Если доступ к какому-либо аккаунту уже потерян, необходимо обратиться в службу поддержки соответствующего сервиса, заключил Алферов.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме: злоумышленники начали похищать деньги россиян и оформлять на них кредиты через подложные приложения для проверки истории автомобилей.