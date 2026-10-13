Эксперт "Билайна" объяснил, как уберечь детей от вовлечения в дропперство Эксперт "Билайна" Алферов рассказал, как защитить ребенка от вербовки дроппером

Москва13 окт Вести.По данным Народного фронта с начала года 63% россиян лично или через близких сталкивались с телефонным мошенничеством. О том, как распознать опасность и уберечь ребенка от вовлечения в преступную схему в роли дроппера, рассказал ИС "Вести" директор по управлению данными "Билайна" Петр Алферов.

Дроппер (от английского drop - "ронять", "сбрасывать") - тот, чьи счета, карты, номера или доступ к ним задействованы в преступной финансовой цепочке: он обналичивает похищенное или переводит суммы дальше. Аферисты прогоняют деньги по цепочке дропов либо дробят между посредниками: одни отправляют дальше, другие покупают криптовалюту, третьи снимают наличные в банкомате в другом регионе.

По словам эксперта, вербуют тех, кто испытывает финансовые трудности и легко поддается давлению: таких проще запугать, разжалобить или сыграть на чувстве значимости.

В первую очередь в группу риска входят подростки, студенты и пенсионеры. Втягивать несовершеннолетних в подобные схемы могут уже с 14 лет. рассказал Алферов

Как пояснил представитель "Билайна", ребенка могут попросить купить сим-карту для знакомых, оформить карту и передать другому, принять деньги на счет и снять либо перевести дальше. Подается это как случайность, доброе дело или легкий заработок ("вам по ошибке перевели 100 000 рублей - отправьте на этот номер за небольшой процент"; "получаешь деньги, отправляешь дальше, оставляешь себе 10%"). Бывает и шантаж: выманив код от "Госуслуг", через "сотрудника ФСБ" ребенка обвиняют в переводе денег ВСУ и угрозой тюрьмы принуждают к незаконным операциям.

С 5 июля 2025 года в России действуют поправки в ст. 187 УК РФ, согласно которым за передачу доступа к своему счету или участие в незаконных операциях можно получить штраф до 300 тыс. рублей либо до трех лет лишения свободы, а за использование при этом чужого счета — штраф до 1 млн рублей и срок до шести лет напомнил Алферов

Эксперт перечислил правила, которые помогут избежать проблем: не сообщать данных карт и СМС-кодов, не передавать карты другим лицам, не переводить денег по просьбе незнакомых и не снимать наличные для других. Заметив давление со стороны собеседника, необходимо немедленно положить трубку.

Представитель "Билайна" добавил, что с начала года антифрод-платформа "Билайна" заблокировала около 840 млн опасных звонков и почти 90 млн раз спасла клиентов, включая несовершеннолетних.

Ранее в "Билайне" рассказали, как с помощью Wi-Fi решить проблему нестабильной связи при звонках.