В "Билайне" объяснили, как звонить при слабом сигнале сотовой сети

"Билайн" рассказал, как улучшить связь с помощью Wi-Fi В "Билайне" объяснили, как звонить при слабом сигнале сотовой сети

Москва7 сен Вести.Подключение к Wi-Fi может улучшить качество мобильной связи в местах со слабым сигналом, например, в новостройках, на подземных этажах и высоких этажах зданий. Об этом сообщили ИС "Вести" в пресс-службе "Билайна".

Для этого можно использовать технологию VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которая позволяет совершать звонки и отправлять SMS через подключенную точку доступа вместо сотовой сети.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно один раз включить голосовые вызовы по Wi-Fi в настройках смартфона. Дополнительная плата за это не взимается, а при необходимости телефон автоматически переключается между сотовой сетью и Wi-Fi.

В условиях плотной городской застройки прохождение радиосигнала становится сложнее. Разного рода экранирующие и отражающие элементы строительных конструкций – железобетонные стены, металлические лифтовые шахты и так далее – существенно уменьшают реальную зону покрытия. Поэтому, например, в новых жилых комплексах, особенно на подземных парковках и высоких этажах, доступность сотовой связи может снижаться говорится в сообщении

При этом VoWiFi поддерживают не все смартфоны. Кроме того, отдельные интернет-провайдеры могут блокировать технологию в некоторых Wi-Fi-сетях.

Ранее россиянам рассказали, когда в крупных городах России появится мобильная связь с использованием сетей пятого поколения (5G). Подобные услуги должны начать предоставляться до конца 2027 года.