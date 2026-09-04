Роскачество: домашнюю сеть Wi-Fi лучше не отображать в общедоступных

Россиянам рассказали, как сделать домашний Wi-Fi "невидимым" для хакеров Роскачество: домашнюю сеть Wi-Fi лучше не отображать в общедоступных

Москва4 сен Вести.Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал настроить роутер так, чтобы домашняя сеть Wi-Fi не отображалась в списке общедоступных сетей. Его слова приводит издание NEWS.ru.

Эксперт рассказал, что скрытие имени не сделает роутер неуязвимым, но значительно усложнит хакерам работу по взлому. По его словам, домашняя сеть интересна киберпреступникам из-за точки доступа и маршрутизатора. Кузьменко рассказал, что хакеры пытаются подобрать ключ к Wi-Fi, чтобы подключиться и получить доступ к конфиденциальной информации, а также выходить в интернет ради своей незаконной деятельности.

Кузьменко предупредил, что если хакерам удается захватить роутер, то ситуация становится критической, потому что таким образом злоумышленники получают доступ ко всем устройствам в сети, в том числе могут управлять камерами наблюдения.

Конечно, скрытие сети не делает ее неуязвимой, но усложняет работу злоумышленников. Если ваш роутер не транслирует свое имя в открытый доступ, его сложнее обнаружить указал эксперт

Кузьменко уточнил, что после того, как сеть Wi-Fi перестает отображаться в списке общедоступных, те устройства, которые уже подключены к ней, все равно продолжат работу.

Собеседник журналистов добавил, что также важно придумывать сложный пароль и постоянно менять прошивку роутера.

Чтобы домашний Wi-Fi не отображался в списке общедоступных сетей на устройствах, нужно отключить трансляцию имени сети (SSID) в настройках роутера.

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