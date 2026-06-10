Москва10 июн Вести.Две трети домашних Wi-Fi-роутеров в России устарели, что влияет на скорость передачи данных. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование разработчика программного обеспечения для оценки и оптимизации качества сетей Vigo.

Порядка 68% роутеров, установленных в квартирах россиян, работают в диапазоне 2,4 ГГц,. Значительная часть из них - модели предыдущих поколений, которые остаются наиболее распространенными в российских домохозяйствах, несмотря на появление на рынке более мощных устройств.

Директор по продуктам Vigo и Merilo Антон Прокопенко отметил, что 2,4 ГГц - это самый загруженный сегмент Wi-Fi-спектра, обеспечивающий широкое покрытие Wi-Fi. При этом соседние сети в нем могут влиять друг на друга, из-за чего качество связи в городе становится хуже.

По этой причине пользователям рекомендуется переходить на современные двухдиапазонные роутеры с поддержкой Wi-Fi 5 и выше. Несмотря на меньший радиус действия диапазона 5 ГГц, он предоставляет существенно больше доступного спектра и каналов для передачи данных, что снижает вероятность взаимных помех между соседними сетями и позволяет обеспечить более высокую скорость и стабильность соединения отметил Прокопенко

Ранее сообщалось, что россияне начали массово скупать Wi-Fi роутеры на фоне блокировок интернета.