Раскрыты лайфхаки по выбору наилучшего пароля для смартфона IT-эксперт Лопатин: на смартфон лучше поставить буквенно-цифровой пароль

Москва3 сен Вести.Длинный цифровой код или буквенно-цифровой пароль лучше всего обеспечит защиту смартфона. Такое мнение выразил в комментарии NEWS.ru старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "МегаФона" Борис Лопатин.

Эксперт сообщил, что пароль к смартфону защищает от утечки не только переписки и фотогалерею, но и доступ к приложениям и личным данным, поэтому короткий или предсказуемый PIN-код является слабым способом защитить устройство.

Если устройство позволяет, надежнее выбрать длинный цифровой код или буквенно-цифровой пароль рассказал Лопатин

Эксперт объяснил, что на iPhone это можно сделать в разделе "Face ID и код-пароль" через "Параметры код-пароля", а на Android все зависит от производителя и версии системы, но обычно нужную функцию можно найти в разделе "Безопасность и конфиденциальность".

По словам эксперта, для PIN-кода лучше использовать не менее шести цифр, а при буквенно-цифровой пароль можно сделать еще более длинным. Лопатин порекомендовал не использовать дату рождения, номер телефона, повторяющиеся комбинации, а также простые наборы вроде "123456" и замены букв на похожие цифры.

Кроме того, специалист посоветовал не сохранять коды в заметках, на почте или в переписках. Он предупредил, что сложный пароль лучше записать в другом месте, а не в самом смартфоне.

Ранее эксперт Александр Гусев предупредил о рисках создания одинакового пароля на всех сайтах.