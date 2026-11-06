Москва6 ноя Вести.Интерес к личной информации и финансам родителей, просьбы назвать код из SMS или установить приложение по ссылке это верные признаки того, что интернет-собеседник ребенка – мошенник и общение с ним необходимо прекратить. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель директора Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Сергей Цапенко.

Эксперт отметил, что любой новый контакт в сети – зона повышенного внимания, но относиться к каждому собеседнику ребенка как к потенциальной угрозе не стоит.

Новый знакомый в сети, мы не знаем, кто это. Он может представиться кем угодно - мальчиком, девочкой. То есть для нас в принципе любой новый контакт в сети – это, если не угроза, то, скажем так, зона повышенного внимания. Но в то же время не нужно входить в паранойю. Понятно, что любое общение начинается с первого контакта. Если общение происходит по такому обычному ровному сценарию – ну, как вот подростки общаются, чем-то интересуются, какими-то увлечениями и так далее, – в принципе, обычное общение не вызывает никаких опасений сообщил Цапенко

Насторожить должны вопросы личного характера, например, о месте жительства, составе семьи, деньгах, а прямым индикатором, что на другой стороне мошенник, могут стать просьбы установить приложение или назвать код из сообщения, сообщил Цапенко.

Если уже в разговоре начинают активно интересоваться какой-то личной информацией – где ты живешь, составом семьи, где ты учишься, – могут появляться вообще такие вопросы, касаемо, например, родителей: а какое банковское приложение у родителей стоит? А есть ли у тебя доступ к телефону? Ну, или уже наоборот начинают просить прямого действия – назвать код из SMS, или прислать какие-то документы, или установить какое-то приложение по ссылке. Когда от ребенка начинает уже требовать какое-то действие, вот тогда для нас это действительно "ред флаг" сказал Цапенко

Главный маркер опасности, по словам специалиста, когда общение переходит из онлайн интересов в оффлайн.

Если обобщить, я обычно это говорю так: когда онлайн переходит в оффлайн – вот тогда это уже не игра, не общение, тогда это уже все – это стоп. Это прямой признак того, что нужно разорвать, прервать общение и по возможности обратиться к доверенным взрослым, чтобы разобрать ту ситуацию заключил эксперт

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в России создают аналитический центр для профилактики киберпреступлений в отношении детей, травли и вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность. Он будет отслеживать новые мошеннические схемы и разрабатывать рекомендации по защите детей.