Москва27 окт Вести.В России создают аналитический центр для профилактики киберпреступлений в отношении детей, травли и вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность. Он будет отслеживать новые мошеннические схемы и разрабатывать рекомендации по защите детей. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как отметила детский омбудсмен, одной из главных проблем дети и родители считают травлю, киберпреступления и попытки вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, поэтому особое внимание уделяют информированию о том, как действовать в опасных ситуациях и куда обращаться за помощью.

Мы активно занимаемся профилактикой киберпреступлений в отношении детей, и вовлечения их в террористическую деятельность, и травли, потому что оказалось, что это одна из главных проблем по мнению, как детей, так и родителей. Прежде всего, это информирование о том, как вести себя в этих ситуациях, как, куда сообщать, и если мы говорим про киберпреступность в отношении детей - здесь цифровая гигиена. Как научить детей элементарным правилам, чтобы не брали трубку, когда звонит неизвестный номер, не добавляли в друзья, значит, в социальных сетях людей, которые просят личные какие-то персональные данные, банковские карты, паспорт. Ни в коем случае не отправляйте, это должно сразу вызывать настороженность. Тем более если вдруг пошли какие-то угрозы и шантаж, ты должен сообщить об этом взрослым … Сейчас создается на нашей базе аналитический центр, где будут собраны текущие, собственно, модели поведенческие пояснила детский омбудсмен

Львова-Белова также добавила, что для обучения детей, родителей и специалистов снимают тематические видеоролики, в которых объясняют, как действовать в различных ситуациях, а новый аналитический центр будет собирать информацию о существующих схемах мошенничества и дополнять ее данными о новых способах обмана, и это позволит своевременно обновлять рекомендации и помогать детям и взрослым распознавать угрозы.