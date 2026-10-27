Москва27 окт Вести.За пять лет работы Институт Уполномоченного по правам ребенка сместил акцент с реагирования на уже произошедшие ситуации к профилактике проблем. Главными направлениями стали помощь подросткам и предотвращение социального сиротства. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, обращения граждан остаются важной частью работы института и ежегодно растут примерно на 20%. Детский омбудсмен подчеркнула, что рост числа обращений по отдельным темам позволяет выявлять недостатки в работе системы и определять, где необходимы дополнительные меры. Например, сейчас за институтом закреплены два приоритетных направления.

Обращения приходят от подростков, родителей, специалистов по теме травли, по теме киберпреступлений в отношении детей, значит, мы идем в эту зону...В настоящий момент две темы, которые теперь закрепились за Институтом Уполномоченного…То, чего раньше никогда не было, когда мы отвечаем за конкретное направление. Первое – это подростки. Впервые мы выделили эту категорию детей, потому что понимаем, что это особая категория, требующая особого внимания, подготовленных специалистов, инфраструктуры для того, чтобы ребята могли развиваться и справляться со своими трудностями. И второе направление – профилактика социального сиротства: как сделать так, чтобы дети при живых родителях не находились в детских домах и как поддерживать семьи…не доводить до разлучения семьи и ребенка отметила Львова-Белова

Поэтому, мне кажется, что главное достижение – это то, что теперь вместе с органами исполнительной власти, федеральной и региональными, мы можем действительно влиять и менять ситуацию в целом вот по этим двум основным направлениям… Но это не говорит о том, что мы перестали заниматься другими темами, просто это теперь наш приоритет, который раньше был в межведомственном поле, а теперь координируется на нас резюмировала она

Ранее детский омбудсмен рассказала об инициативах по поддержке многодетных семей.