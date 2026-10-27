Львова-Белова: к 2030 году число детей в детдомах должно сократиться вдвое Львова-Белова заявила о планах сократить число детей в детских домах к 2030 году

Москва27 окт Вести.В России к 2030 году планируют вдвое сократить число детей, находящихся в детских домах и приютах. Для достижения этой цели в регионах развивают систему помощи семьям, способную предотвращать разлучение родителей с детьми. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, в ближайшие пять государство продолжит работу по развитию семейно-ориентированного подхода. Уже сейчас в регионах открывают кризисные центры для матерей с детьми, центры дневного пребывания для детей с инвалидностью и пространства для подростков. К тому же, создаются выездные бригады специалистов, которые помогают семьям справляться с трудностями, не прибегая к вынужденному разлучению детей и родителей.

К 2030 году президент поручил сократить количество детей в детских домах и приютах вполовину (до 30 000). Мы делаем для этого сейчас все в регионах, перестраивая всю работу на семейносберегающий подход … У нас появились новые сущности консилиума по обоснованности помещения детей в учреждения во всех субъектах Российской Федерации, которые коллегиально работают с каждой конкретной семьей пояснила Львова-Белова

Мы привлекли большое количество ресурсов в регионы…Здесь, конечно, важным является то, что сейчас по поручению президента и я возглавила Фонд защиты детей, общественно-государственный фонд, который, открывая в регионах отделения, будет таким ресурсом для работы наших уполномоченных… Когда и кадры появятся, когда и средства для оказания индивидуальной помощи семье… Когда не срабатывают федеральные и региональные меры поддержки, будут, собственно, формироваться вот как раз в этом в одном месте резюмировала она

Детский омбудсмен дополнительно отметила работу по поддержке семей участников специальной военной операции и воссоединению разлучённых детей с их близкими. Как она подчеркнула, главная задача, которая стоит на ближайшие пять лет – сделать сервисы помощи семьям доступными в каждом муниципалитете, включая самые отдаленные территории страны.