Москва27 окт Вести.В пяти регионах, где в детских домах осталось от 13 до 50 воспитанников, планируют к концу 2027 года полностью перейти к семейным формам устройства детей. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как считает детский омбудсмен, учреждения должны стать экспериментальными площадками, на которых отработают подходы к устройству детей в семьи и затем распространят успешный опыт по всей стране.

Из важного тоже хотелось бы сказать, что сейчас у нас появляется еще два направления, мы взяли в соуправление вместе с регионами. То есть теперь у Фонда есть свои детские дома, приюты, дома-интернаты и дома ребенка, которые должны стать, скажем, такими инновационными площадками, где мы построим систему таким образом, чтобы … можно было посмотреть на такой прямо конкретной модели и дальше это, собственно, транслировать уже на всю страну. В настоящий момент у нас есть пять регионов, в которых в детских домах осталось совсем немного детей – 50, 30, 13. К концу следующего года вместе мы должны прийти к тому, что в детских домах не останется совсем детей, и система будет выстроена таким образом, чтобы даже если ребенок попадал в ситуацию сиротства, мог сразу попасть в профессиональную приемную семью, либо в семейно-воспитательные группы, где они смогут вне стен учреждения, значит, определиться с тем, там специалисты должны определиться с тем, как дальше должна складываться судьба пояснила детский омбудсмен

Львова-Белова также добавила, что ключевая цель фонда и института уполномоченных по правам ребенка – обеспечить каждому ребенку возможность жить и воспитываться в семье.