Москва27 окт Вести.Фонд защиты детей станет дополнительным ресурсом для реформы системы помощи семьям в кризисной ситуации. Среди основных задач – подготовка специалистов, финансовая поддержка родителей, перепрофилирование детских учреждений и информирование граждан о доступных мерах помощи. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам детского омбудсмена, важную роль в реформе должны играть некоммерческие организации. Для повышения качества помощи на базе фонда создан Институт семьесбережения, который будет заниматься подготовкой кадров, разработкой программ и исследованиями совместно с научным сообществом.

Еще одно направление – это перепрофилирование детских учреждений. Так как детей становится в учреждениях меньше, нам важно сохранять инфраструктуру, кадры, меняя работу не на детей, которые у тебя находятся под присмотром, а на семьи, когда мы привозим не одного ребенка, а привозим вместе с мамой в кризисный центр, который, например, открыт в одном из отделений большого детского дома и как бы помощь оказывается в месте. Вот этим перепрофилированием, за счет грантов, которые будет Фонд выделять за счет дополнительных программ обучения регионов, мы будем проводить. Отдельный блок касается информационной кампании, собственно, и специалистов, и семей, куда они могут обратиться за помощью, и, самое главное, общественности, потому что в сознание людей должно прийти, что трудная жизненная ситуация, и сложности в семье не должны становиться причиной помещения ребенка, лишение прав, если мы понимаем, что там нет угрозы жизни и здоровью, если мы понимаем, что родители стремятся к тому, чтобы изменить эту ситуацию, не получается у них, не справляются они. Мы должны встать рядом и этой семье обязательно помочь, поэтому информационная кампания – тоже задача Фонда, который будет ее проводить рассказала Львова-Белова

Омбудсмен добавила, что по мере сокращения числа воспитанников их инфраструктуру и кадровый потенциал планируют использовать для поддержки семей, в том числе открывая кризисные центры, где помощь смогут получать родители вместе с детьми. Как считает Львова-Белова, еще одной задачей Фонда может стать информационная кампания для специалистов, семей и общественности.