Москва27 окт Вести.В 10 регионах России реализуют проект "Переправа", направленный на создание комплексной системы помощи подросткам, в том числе из группы риска. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Согласно словам омбудсмена, помощь должна быть доступна не только подросткам, совершившим противоправные поступки, но и их семьям, которым часто не хватает информации о том, как действовать в сложных ситуациях.

Мы взяли сейчас 10 регионов, в которых реализуем проект "Переправа", где наша задача – выстроить комплексную систему помощи подросткам в любой ситуации. Когда мы не говорим про то, что, поставив ребенка на учет, например, за какое-то противоправное деяние, кроме бесед и постоянного отмечания ребенок и его семья ничего не получают. Как собрать ресурсы, которые уже есть, как дополнить их новыми инструментами, которые будут помогать – это службы уличные, когда мы выходим в места скопления подростков и рассказываем о том, куда и где он может провести свое свободное время с пользой под присмотром; это наши подростковые центры, которые мы сейчас открываем по всей стране; это социальный театр, который становится для ребят местом проживания своих эмоций и работы со специалистами, потому что они понимают, где у этого ребенка есть проблемная зона и как с ними работать. Самое главное, чтобы родители могли получить помощь, потому что мы знаем, что это непростой период, и как действовать в тех или иных ситуациях далеко не каждый родитель информирован, и вот наша задача – подготовка тех специалистов, которые именно могут работать с подростками, с подростками, у которых есть сложности, с подростками группы риска, как мы их называем пояснила Львова-Белова

Детский омбудсмен добавила, что в дальнейшем эту модель планируют распространить на все субъекты России, чтобы каждый подросток мог получить необходимую поддержку.