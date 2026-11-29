Сенатор Шейкин рассказал о вовлечении детей в дропперство под видом подработки

В Совфеде рассказали, как распознать вербовку подростка в дропперы Сенатор Шейкин рассказал о вовлечении детей в дропперство под видом подработки

Москва29 ноя Вести.Злоумышленники могут пытаться вовлечь подростка в мошенничество под видом подработки. Насторожить должны предложение использовать личную банковскую карту для чужих расчетов, требование действовать незамедлительно или совершить пробный денежный перевод. Все это может указывать на попытку мошенников вовлечь в дропперскую схему, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

Насторожить должно предложение, в котором вся "работа" сводится к использованию личной карты для чужих расчетов сказал он

Среди других признаков мошеннической схемы сенатор выделил требование выполнить поручения срочно, скрывать переписку от родителей, предоставить доступ к банковскому приложению или совершить небольшой пробный перевод.

Шейкин также порекомендовал родителям обращать внимание на внезапное появление у подростка денег и приобретение им дорогостоящих вещей при отсутствии понятного источника дохода.

По словам сенатора, сами по себе такие обстоятельства не свидетельствуют об участии ребенка в преступлении. Однако родителям в этом случае стоит спокойно поговорить с подростком и выяснить, кто предложил ему подработку и за какие именно действия он получает деньги.

Ранее директор по управлению данными "Билайна" Петр Алферов предупредил об уголовной ответственности за участие в дропперских схемах. За передачу доступа к банковскому счету или участие в незаконных операциях может грозить до трех лет лишения свободы.