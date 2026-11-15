Москва15 ноя Вести.Просьба оплатить покупку переводом на банковскую карту физического лица может свидетельствовать о том, что интернет-магазин создан мошенниками, заявил NEWS.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

При подозрениях в фейковости онлайн-магазина вас в первую очередь должна насторожить просьба перевести деньги на личную карту. Это серьезный повод отказаться от покупки. Фразы вроде "Оплатите прямо сейчас, через 10 минут цена изменится" или "Осталось всего несколько товаров" - классический прием мошенников сказал Щербаченко

Эксперт посоветовал обращать внимание и на доменное имя сайта: отличие от официального адреса или наличие необычных символов может указывать на фишинговый ресурс, предназначенный для кражи личных данных.

Ранее сообщалось, что мошенники похищают паспортные данные россиян через фейковые боты ЖКХ.