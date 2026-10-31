Москва31 окт Вести.Отсутствие курьерской доставки и самовывоза, контактной информации о магазине и низкая цена товара являются признаками, которые помогут распознать мошенников при покупке товаров в интернете, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В частности, если цена значительно ниже, чем в других аналогичных магазинах, то это может быть мошеннической уловкой для привлечения внимания человека, пояснили в ведомстве.

Стоит обращать внимание и на описание товаров. Если там есть неточности, то от покупки лучше отказаться. Еще один из признаков мошенничества – чрезмерная настойчивость продавца и требование предоплаты.

Отсутствие доставки курьером и самовывоза является признаком интернет-магазина мошенников говорится в сообщении

Кроме того, на поддельных страницах магазинов отсутствует информация с контактными данными и сведениями о продавце, но потенциальной жертве могут предлагать для заполнения "форму обратной связи", которая позволит выманить данные, предупредили в МВД.

Правоохранители также советуют перед совершением покупки в интернет-магазине убедиться, что сайт является официальным, прочитать отзывы реальных покупателей и использовать безопасные способы оплаты.