Москва31 октВести.Пользователи Сети могут распознать мошеннический интернет-магазин по подозрительно низкой стоимости товаров, отсутствию данных о продавце и его контактов, а также невозможности выбрать доставку, передает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.
В ведомстве уточнили, что на таких сайтах цены часто заметно ниже рыночных, а потенциальных жертв обмана пытаются заинтересовать скидками, "ограниченной партией" товара и другими аналогичными предложениями.
Злоумышленники также не предусматривают ни курьерскую доставку, ни самовывоз и вместо этого требуют внести предоплату за перевозку и присылают фиктивные платежные документы, продолжили в министерстве.
Кроме того, на подобных ресурсах может отсутствовать контактная информация и сведения о продавце. Посетителю предлагают заполнить форму для обратной связи.
МВД рекомендовало проверять на торговых онлайн-площадках подтверждение официального статуса сайта, изучать отзывы реальных покупателей и выбирать безопасные варианты расчета.
Ранее в министерстве предупредили, что для рекламы поддельных интернет-магазинов аферисты могут использовать созданные искусственным интеллектом видеоролики с образами знаменитостей.