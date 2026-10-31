МВД России: поддельные онлайн-магазины часто не пишут контакты и занижают цены

В МВД назвали отличительные признаки мошеннических интернет-магазинов МВД России: поддельные онлайн-магазины часто не пишут контакты и занижают цены

Москва31 окт Вести.Пользователи Сети могут распознать мошеннический интернет-магазин по подозрительно низкой стоимости товаров, отсутствию данных о продавце и его контактов, а также невозможности выбрать доставку, передает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве уточнили, что на таких сайтах цены часто заметно ниже рыночных, а потенциальных жертв обмана пытаются заинтересовать скидками, "ограниченной партией" товара и другими аналогичными предложениями.

Злоумышленники также не предусматривают ни курьерскую доставку, ни самовывоз и вместо этого требуют внести предоплату за перевозку и присылают фиктивные платежные документы, продолжили в министерстве.

Кроме того, на подобных ресурсах может отсутствовать контактная информация и сведения о продавце. Посетителю предлагают заполнить форму для обратной связи.

МВД рекомендовало проверять на торговых онлайн-площадках подтверждение официального статуса сайта, изучать отзывы реальных покупателей и выбирать безопасные варианты расчета.

Ранее в министерстве предупредили, что для рекламы поддельных интернет-магазинов аферисты могут использовать созданные искусственным интеллектом видеоролики с образами знаменитостей.