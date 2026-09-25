Россиянам рассказали, как не попасться на мошеннические курсы Эксперт Бурушко рассказал, как не попасться на мошеннические курсы

Москва25 сен Вести.При покупке курсов в интернете нужно обращать внимание на поведение продавцов: настоящая школа, в отличие от мошенников, никогда не будет торопить клиента поскорее провести оплату. Таким мнением с ИС "Вести" поделился адвокат и юрист Эдуард Бурушко.

Он подчеркнул, что стоит обращать внимание и на сайт, на котором продается образовательный курс, поскольку мошенники часто используют копии реальных порталов образовательных учреждений.

Настоящая школа никогда не торопит человека. Мошенник торопит всегда. Если подгоняет – остановиться надо. Сутки ожидания не стоят ничего, а решение, принятое минут за десять, обходится в десятки тысяч рублей. Наверное, грань надо искать где-то здесь… Мошенники могут пользоваться искусственными сайтами, созданными на основе известных школ, известных образовательных учреждений. Поэтому это выявить с одной стороны, сложновато простому обывателю. Но, с другой стороны, если включить критичность и провести проверку хотя бы в течение суток ближайших, то это вполне можно сделать рассказал Бурушко

Ранее сообщалось, что в приморье мошенникам удалось украсть у девушки 7 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее отдать деньги курьеру.