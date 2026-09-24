Москва24 сен Вести.Прокуратура взяла на контроль проверку по факту мошенничества, в результате которого несовершеннолетняя жительница Уссурийска лишилась 7 млн рублей, сообщается в ​MAX-канале прокуратуры Приморья.

Вечером 23 сентября в полицию обратилась местная жительница, она сообщила, что ее дочь 2010 года рождения забрала из дома 7 млн рублей и ушла в неизвестном направлении. Полицейские установили ее местонахождение, однако денег у нее не оказалось. ​Выяснилось, что с девочкой связались так называемые правоохранители и убедили ее в том, что она подозревается в терроризме. Они заставили ее передать им 7 млн рублей через курьера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере говорится в сообщении

Прокуратура края призывает законных представителей провести беседы со своими детьми, быть бдительными.