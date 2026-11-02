Ученый объяснил, почему россияне до их пор верят мошенникам Доцент Щербаченко: ради обмана граждан аферисты используют проверенные схемы

Москва2 ноя Вести.Аферисты продолжают успешно обманывать россиян, работая по отработанным схемам психологического воздействия. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Аферисты стремятся вызвать сильные эмоции - страх или радость, чтобы вы потеряли бдительность. Людей постоянно подгоняют, не давая времени подумать или посоветоваться с близкими. Также мошенники используют типичные "крючки". Существует набор фраз и схем, которые выдают злоумышленники почти сразу: "безопасный счет", "ваш аккаунт взломан", "внезапные бонусы" или "компенсации". Аферисты присылают сомнительные ссылки: предлагают перейти по ним якобы для безопасной сделки объяснил доцент

Главное правило: при любом сомнении кладите трубку и перезванивайте в организацию сами по официальному номеру, указанному на ее сайте или обратной стороне вашей банковской карты, напомнил Щербаченко.

Ранее эксперт Александра Пожарская рассказала, как мошенники используют для обмана эмоциональные качели.