Эксперт рассказала, как мошенники устраивают жертве эмоциональные качели Эксперт Пожарская: от мошенников не застрахован никто

Москва2 ноя Вести.Жертвой мошенников может стать каждый, потому что они используют различные психологические приемы и заставляют человека действовать на автомате, заявила замглавы проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская в интервью ТАСС.

Злоумышленники говорят о срочности действий и ограничивают контакт жертвы с окружающими, отметила эксперт.

Мошенники устраивают своей жертве эмоциональные качели, влияя на ее психику. В этот момент критическое мышление отключается, человек впадает в ступор и действует на автомате приводит ТАСС слова Пожарской

Аферисты используют многослойные сценарии: для начала звонят якобы из банка, затем из полиции, имитируют обстановку кол-центров.

Человек идет за ними, действует автоматически, и это туннельное мышление характерно для всех. Важно помнить: от аферистов не застрахован никто. Ни образование, ни достаток, ни окружение, ни жизненный опыт не дают полной защиты подчеркнула эксперт

Между тем злоумышленники начали атаковать россиян сообщениями с предложением получить денежный приз накануне Дня народного единства, который отмечают в России 4 ноября.

Для получения выигрыша жертвам якобы необходимо подтвердить личность через "Госуслуги" или приложения банков, продиктовав код, после чего мошенники получают доступ к личным данным жертвы.