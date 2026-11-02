Москва2 нояВести.Жертвой мошенников может стать каждый, потому что они используют различные психологические приемы и заставляют человека действовать на автомате, заявила замглавы проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская в интервью ТАСС.
Злоумышленники говорят о срочности действий и ограничивают контакт жертвы с окружающими, отметила эксперт.
Мошенники устраивают своей жертве эмоциональные качели, влияя на ее психику. В этот момент критическое мышление отключается, человек впадает в ступор и действует на автоматеприводит ТАСС слова Пожарской
Аферисты используют многослойные сценарии: для начала звонят якобы из банка, затем из полиции, имитируют обстановку кол-центров.
Человек идет за ними, действует автоматически, и это туннельное мышление характерно для всех. Важно помнить: от аферистов не застрахован никто. Ни образование, ни достаток, ни окружение, ни жизненный опыт не дают полной защитыподчеркнула эксперт
Между тем злоумышленники начали атаковать россиян сообщениями с предложением получить денежный приз накануне Дня народного единства, который отмечают в России 4 ноября.
Для получения выигрыша жертвам якобы необходимо подтвердить личность через "Госуслуги" или приложения банков, продиктовав код, после чего мошенники получают доступ к личным данным жертвы.