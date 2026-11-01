Москва1 ноя Вести.Накануне Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, мошенники начали атаковать россиян sms-сообщениями с предложением получить денежный приз к празднику. Об этом сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Активно рассылают sms под видом "Госуслуг", "МФЦ" с предложением пройти опрос на знание истории России и получить "денежный приз". В sms мошенники предлагают перейти по ссылке. После перехода по ссылке и ввода персональных и банковских данных, у гражданина начинают списываться денежные средства пояснил общественник

По его словам, еще одной уловкой аферистов, выдающих себя за сотрудников госорганов, стало предложение получить единовременную выплату ко Дню народного единства. Для этого потенциальным жертвам якобы необходимо подтвердить личность через "Госуслуги" или банковское приложение, продиктовав код, после чего мошенники получают доступ к данным гражданина.

Ранее в МВД России уточнили признаки мошеннических интернет-магазинов, в их числе отсутствие курьерской доставки и самовывоза, контактной информации о магазине и низкая цена на товары.