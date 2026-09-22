Эксперт предупредила об аферах с доставкой цветов ко Дню учителя Россиян предупредили об аферах с доставкой цветов ко Дню учителя

Москва22 сен Вести.Россиянам следует быть готовым к новой волне мошенничества, связанного с доставкой цветов ко Дню учителя. Об этом сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская в комментарии ТАСС.

Эксперт предупредила, что мошенники под видом курьеров и администрации служб доставки просят назвать код для подтверждения заказа, после чего, узнав цифры, аферисты взламывают "Госуслуги" и банковские приложения.

Еще одна схема завязана на "доставке букета от неизвестного отправителя". Человеку - часто самому учителю или родителю - приходит реальный букет с курьером, который ничего не просит взамен. На следующий день звонят якобы из службы доставки и просят назвать код из sms "для подтверждения доставки" или "для отчетности". На самом деле этот код открывает доступ к "Госуслугам", банковскому приложению или мессенджеру пояснила Пожарская

По ее словам, с помощью цветов аферисты пытаются вызвать доверие, после чего получатели охотнее раскрывают код. В некоторых случаях схема продолжается звонком от "силовых структур" с сообщением о якобы взломе аккаунта и подталкивают жертву к новым действиям - вплоть до снятия наличных и передачи их на "безопасный счет".

Эксперт подчеркнула, что россиянам не следует никому называть коды из sms.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге жертвами мошенников стала пожилая супружеская пара, которая лишилась более чем 100 млн рублей.