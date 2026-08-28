Т-Банк предупредил о мошеннических схемах с участием курьеров Т-Банк и МВД зафиксировали рост мошеннических схем с участием курьеров

Москва28 авг Вести.Во втором квартале 2026 года фиксируется всплеск числа мошеннических атак с участием курьеров, сообщила пресс-служба Т-Банка со ссылкой на собственные данные, а также информацию МВД России.

По данным МВД, за последние полгода рост числа подобных преступлений составил 40%.

Злоумышленники по-прежнему используют сценарий с запугиванием жертвы и внушением ей необходимости срочно "спасать" деньги, однако вместо перевода на "безопасный счет" убеждают передать их "доверенному лицу" или инкассатору.

При этом жертвами схемы становятся и сами курьеры, поскольку преступники используют для передачи денег людей, которые ищут легальную работу в службе доставки и не подозревают об участии в мошенничестве.

Обман выглядит убедительно: человек откликается на вакансию курьера, после чего наниматель предлагает доставлять ценные посылки вроде документов или наличных. Курьер выполняет заказ, забирает у жертвы пакет и отвозит его по адресу, даже не зная, что внутри рассказали в Т-Банке

Представители банка предупредили: курьеры, согласившиеся на подобную работу, могут быть привлечены к уголовной ответственности как соучастники мошенничества.

Доказать полиции, что [курьер] просто выполнял работу, будет сложно. Он устраивается на работу, как правило, по объявлению в мессенджере, минуя все легальные источники трудоустройства. Никаких трудовых или иных гражданско-правовых договоров работодатель-мошенник не заключает. Заработная плата за доставку происходит неофициально, по факту выполнения заказа, что также свидетельствуют об участии в нелегальной деятельности объяснили в Т-Банке

Ранее адвокат Виталий Драгнев рассказал о мошеннических схемах при продаже цветов в преддверии 1 сентября.