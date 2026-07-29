Москва29 июл Вести.Злоумышленники стали покупать готовые компании, пытаясь обмануть предпринимателей. Об этом сообщили в Т-Банке.

Там отметили, что в январе-июле 2026 года количество атак на предпринимателей со стороны мошенников выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Вместо создания фирм-однодневок злоумышленники теперь покупают старый легальный бизнес с хорошей репутацией. Подобная тактика позволяет не вызвать подозрений при проверке компании через специальные сервисы контрагентов и украсть миллионы рублей за считанные дни говорится в сообщении

Уточняется, что преступники скупают компании, которым от 3 до 10 лет, с чистой историей без судов и долгов, с хорошими оборотами в налоговой отчетности и с наличием лицензий и аккредитаций.

Затем мошенники полностью меняют учредителей, гендиректора и открывают новые расчетные счета. После этого аферисты предлагают якобы выгодные лжепоставки, например, бензина, техники или электроники с предоплатой.

Покупатели переводят 100% предоплаты и остаются ни с чем. Злоумышленники, получив деньги от десятков клиентов, обналичивают средства и скрываются.

В Т-Банке добавили, что недавно платформа экосистемной защиты банка предотвратила похожий случай, распознав сразу несколько рисков: за последние месяцы у компании полностью сменились собственники и генеральный директор, организация находилась в стадии ликвидации, а финансовая отчетность показывала нетипичный скачок оборотов.

Кроме того, по бумагам компания занималась налоговым консультированием и финансовыми услугами, а на деле заявляла о поставках топлива.