Москва10 июн Вести.Мошенники начали повторно атаковать россиян, которые уже становились их жертвами, как правило, под прицелом оказываются люди, пострадавшие от "инвестиционных" схем, сообщили в пресс-службе Т-Банка.

Чаще всего повторно обрабатывают тех, которые вложились в мошеннические инвестиционные проекты. После этого люди, как правило, находятся в состоянии сильного стресса и готовы поверить в любое "чудо", чтобы вернуть накопления говорится в сообщении

Выявлено две основные схемы, по которым работают мошенники. По одной из них звонок исходит якобы от сотрудника Фонда поддержки пострадавших от преступлений. Жертве сообщают, что помогают добиться компенсации людям, пострадавшим от мошенничества, для достоверности описывают схему, по которой человека обманули в прошлый раз, просят заполнить заявление и назвать код, чтобы оно попало в некую "общую базу". По факту это код от мобильного приложения банка, попав в которое, преступники могут оформить кредиты и вывести деньги со счетов.

Согласно второй мошеннической схеме, звонок поступает якобы от службы экономических расследований Интерпола, которая поймала мошенников за границей. "Раскаявшиеся" злоумышленники утверждают, что готовы вернуть деньги, а жертвам нужно лишь подать заявление на "официальном сайте Интерпола". Чтобы данные появились в "системе автоматически", следует пройти регистрацию и назвать код из sms.

Созданию индивидуальных легенд способствует то, что у мошенников есть данные жертв, включая схемы предыдущих обманов. Среди преступников распространена перепродажа списков "теплых" жертв – людей, которых уже обманули. В этих списках указаны не только контакты людей, но и на какую именно схему они попались.

В Т-Банке напомнили, что следует критически относиться к каждому звонку с незнакомого номера, не забывать, что государственные органы или полиция никогда не звонят первыми с предложением вернуть украденные деньги через "спецсчета" или оплату "комиссий", никому не называть коды из sms-сообщений, а при малейшем подозрении вешать трубку и перезванивать в ведомства самостоятельно по официальным номерам.