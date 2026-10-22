Россиян предупредили о новой уловке мошенников Мошенники пугают владельцев банковских карт их блокировкой в банкоматах

Москва22 окт Вести.Мошенники стали использовать новый способ получения доступа к счетам россиян, запугивая пользователей банковских карт их блокировкой в банкоматах.

Злоумышленники убеждают потенциальную жертву в переводе банкоматов на единый стандарт, согласно которому неверифицированная карта при совершении операции изымается, а сама операция блокируется, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована сказали собеседники агентства

Мошенники предлагают настроить "межбанковский шлюз" и при согласии жертвы просят назвать код из смс. Это дает им доступ к мобильному банку жертвы.

Специалисты пояснили, что сервисы СБП в банкоматах работают автоматически и для совершения операций дистанционной верификации карты не требуется. Они также подчеркнули, что банковские работники никогда не звонят клиентам с требованием продиктовать коды из смс.

В случаях поступлений звонков от неизвестных лиц с предложением о верификации банковской карты, собеседники агентства порекомендовали россиянам сразу же обрывать разговор и звонить на горячую линию своего банка.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали схему получения личных данных граждан для последующего хищения средств и оформления кредитов, предлагая потенциальным жертвам якобы помощь от государства в погашении ипотеки.