В Сбербанке дали совет, как отличить звонок реального человека от фейкового В Сбербанке рассказали о способах ИИ-мошенничества

Москва8 окт Вести.Во время предполагаемого звонка мошенников необходимо задать несколько наводящих вопросов, ответы на которые может знать только реальный человек. Об этом начальник управления перспективных методов автоматизации и проектирования Сбербанка Андрей Кузнецов сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, такой способ поможет отличить просьбы настоящих людей от сгенерированных при помощи искусственного интеллекта копий.

У меня было несколько случаев, когда мне аудиосообщениями записывала моя коллега просьбу скинуть срочно деньги на фоне шума… Голос был идеально имитирован… Первое, что я сделал, я задал ей вопрос условно: "Лена, скажи мне, а где мы с тобой на работе пересекаемся? В каких задачах? Чем ты занимаешься на работе?" Это один из самых естественных способов – задать несколько наводящих вопросов, на которые может дать ответ только этот человек рассказал Кузнецов

Ранее была раскрыта новая мошенническая схема, когда телефонные аферисты звонят россиянам и под видом сотрудников госструктур, поликлиник, МФЦ или служб техподдержки и настойчиво просят "срочно обновить" приложение "Госуслуги" или ЕМИАС.