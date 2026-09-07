Москва7 сенВести.Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости назвал слова и фразы, которые чаще всего используют злоумышленники в разговоре с потенциальными жертвами.
Что касается стоп-фраз и слов. Могу отметить такие: "ВСУ", "ФСБ", "МВД", "деньги в опасности", "грозит уголовная ответственность"отметил Кузнецов
По его словам, аферисты также часто используют фразы "безопасный счет", "код из СМС", "данные карты", "финансирование терроризма", "необходимо перевести/передать деньги".
Эксперт посоветовал как можно раньше заканчивать разговор, если появляется подозрение, что разговор ведется с мошенником, поскольку есть вероятность, что злоумышленник сможет вас "заболтать".