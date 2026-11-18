Москва18 ноя Вести.В скором времени искусственный интеллект будет использоваться для защиты пользователей от кибератак. Такое мнение высказал ИС "Вести" руководитель компании по кибербезопасности, член экспертного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Ильин.

С позиции безопасности здесь в скором времени, я думаю, мы увидим, что искусственный интеллект встанет на сторону добра и будет защищать все эти системы цифровые уже по эту сторону и использоваться уже для того, чтобы как-то минимизировать потери, урон, который хакеры с помощью искусственного интеллекта пытаются нанести обычным людям считает Ильин

Ранее он предупредил о риске утечки персональных данных и попадания их в руки злоумышленников. Эксперт порекомендовал пользователям повышать грамотность в сфере информационной безопасности, чтобы избежать такой ситуации.