Москва18 ноя Вести.Личные данные, легкомысленно оставленные на сомнительном сайте или в ходе общения с искусственным интеллектом (ИИ), могут попасть в руки злоумышленников. Во избежание такой ситуации следует своевременно повышать свою образованность в сфере информационной безопасности. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель компании по кибербезопасности, член экспертного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Ильин.

По его словам, начинать стоит с базовых правил "цифровой гигиены".

Ставить защиту на все свои аккаунты: двухфакторные аутентификации, запрет на смену владельца SIM-карт, внимательно смотреть, что вы делаете, потому что чаще всего мошенники пытаются вас поймать на невнимательности или как-то на психологическом давлении. Мы уязвимы перед этой угрозой, потому что еще на сегодняшний день не до конца понимаем даже, с чем имеем дело. Обычные пользователи, которые загружают какие-то свои данные, информацию, которая не предназначена для разглашения, в систему искусственного интеллекта думают, что это остается тет-а-тет только с этой системой… Данные могут утекать указал Ильин

Ранее IT-специалист Кирилл Ситнов предупредил, что использование прокси-серверов может обернуться утечкой личной информации, контактов и банковских данных.