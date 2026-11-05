Москва5 ноя Вести.Практически все умные бытовые устройства могут передавать персональные данные владельцев, начиная от изображения и заканчивая информации с датчиков сигнализации. Например, приезда и отъезда владельцев дачи. Об этом предупредил в беседе с "Абзацем" IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

Умные устройства собирают очень разнообразные данные. Например, ваши персональные данные, потому что вы регистрируетесь, заполняете все это в приложениях. Могут сливаться и видеоданные, и данные сенсоров, и звук. Все это робот может отправлять в разных направлениях. Эта информация может быть перехвачена и продаваться, в лучшем случае, рекламщикам, которые используют их для таргетинга объяснил Геллер

Эксперт посоветовал отключать ненужные функции умных устройств, закрывать камеры физически, если они не используются и выбирать технику проверенных и крупных производителей. При этом Геллер предупредил, что даже известные компании не могут исключить утечки данных с их гаджетов.