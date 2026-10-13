Москва13 окт Вести.Американская корпорация Apple представила станцию для связи и управления умным домом HomeView. Как следует из пресс-релиза компании, станция призвана стать центральным элементом домашней среды.

Apple представила HomeView … HomeView объединяет в одном месте развлечения, связь и управление умным домом - от воспроизведения музыки и звонков по FaceTime до мониторинга дома и автоматизации с голосовым управлением без использования рук указано в сообщении пресс-службы

HomeView, как пояснили в Apple, распознает пользователей по лицам и адаптируется так, чтобы они могли получить доступ к своему личному контенту через приложения сообщений, FaceTime, календарь и напоминания.

Также в станцию встроен ИИ-помощник Siri AI. Кроме того, при совмещении с устройством, поддерживающим Apple Intelligence, HomeView может использовать личный контекст пользователя. Это позволит станции давать более персонализированные ответы на запросы.

HomeView доступно в четырех цветах - серебристый, "звездный свет", розовый и "космический серый". Оформить предзаказ на станцию можно уже со вторника, а в магазинах HomeView появится с 13 ноября. Стоимость новой станции Apple составляет 299 долларов (чуть больше 25 тысяч рублей).