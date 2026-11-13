OpenAI представила кошелек, с которым ИИ сможет покупать товары за людей OpenAI запустила кошелек для оплаты покупок через ИИ-агентов

Москва13 ноя Вести.Американская компания OpenAI объявила о запуске платежного сервиса ChatGPT Wallet, который позволяет искусственному интеллекту (ИИ) совершать покупки от имени пользователей. Об этом сообщается на официальном сайте разработчика ChatGPT.

Новый инструмент работает через персональных ИИ-агентов dots. Пользователю достаточно один раз добавить банковскую карту, после чего ИИ сможет находить товары, оформлять заказы и проводить оплату с разрешения владельца карты.

Перед совершением покупки система показывает пользователю выбранные товары, итоговую стоимость и карту, с которой будут списаны средства. Для подтверждения платежа предусмотрена дополнительная проверка безопасности, например, через технологию распознавания лица Face ID.

При этом ИИ-агент не получает доступ к настоящим реквизитам банковской карты. Вместо них платежные системы формируют специальный цифровой токен, который используется для проведения транзакции.

Сервис разработан совместно с American Express, Mastercard и Visa. При оплате через ChatGPT Wallet сохраняются предусмотренные условиями банковских карт программы вознаграждений и механизмы защиты при определенных платежных спорах.

На первоначальном этапе кошелек доступен только совершеннолетним подписчикам ChatGPT Pro в США, использующим подходящие карты американских банков. В дальнейшем OpenAI намерена расширять доступность сервиса.

Компания также рассматривает возможность предоставления ИИ-агентам большей самостоятельности при совершении покупок. В перспективе пользователи смогут заранее устанавливать ограничения по суммам, категориям товаров и срокам, в пределах которых ИИ будет действовать от их имени.

Согласно опубликованным условиям использования, ChatGPT Wallet не является банковским счетом и не предназначен для хранения денежных средств. Покупки совершаются непосредственно у продавцов, которые продолжают отвечать за доставку товаров, возвраты и обслуживание клиентов.

Ранее стало известно, что около 11 миллионов человек в США к 2035 году будут вынуждены сменить профессию из-за развития технологий искусственного интеллекта. Об этом следует из исследования международной консалтинговой компании McKinsey & Co.